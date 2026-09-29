Жители Киева начали массово уезжать из города из-за проблем с электричеством

На фоне проблем с энергетикой жители Киева начали активнее перебираться за город. По данным, которые ТАСС передал представитель пророссийского подполья, за август и сентябрь число арендаторов в частном секторе под Киевом выросло втрое. Владельцы домов готовят жилье к длительному проживанию, а оставшиеся в городе запасаются всем необходимым для зимы.

Собеседник агентства связал изменение ситуации с перебоями в энергоснабжении. По его словам, часть жителей Киева предпочитает переезжать в загородные дома, где есть автономное отопление и меньше зависимость от городской инфраструктуры. Более обеспеченные граждане, как утверждается, уезжают за пределы Украины.

При этом те, кто остается в городах, стараются заранее подготовиться к возможным проблемам зимой. По словам представителя подполья, заметно вырос спрос на генераторы, печи, дрова, теплую одежду и оборудование для бесперебойного питания.

Только за июль интерес к генераторам, по его данным, увеличился почти в полтора раза. Спрос на бесперебойники и печи также вырос, хотя и не настолько значительно. Повышенный интерес к подобным товарам, как утверждается, привел к росту цен и дефициту некоторых моделей генераторов.

Отдельно собеседник ТАСС отметил стоимость дров. По его словам, за год они подорожали на 70–80%.

Одновременно увеличивается интерес к частным домам за пределами Киева. Владельцы загородной недвижимости, как утверждает источник, сейчас активно приводят дома в состояние, подходящее для постоянного проживания.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий рекомендовал жителям Киева с инвалидностью на зимний период выехать из города. Он также заявил, что предстоящая зима будет непростой для жителей страны.

При этом приведенные данные об увеличении числа арендаторов и спроса на товары для автономного отопления исходят от собеседника ТАСС, представленного как представитель пророссийского подполья.

Ранее сообщалось, что после столкновения с лосем водитель обязан вызвать ГАИ.