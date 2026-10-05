«Шансов пережить зиму не было». Юрист оценил шансы найти останки семьи Усольцевых в тайге

Юрист Соловьев: следов семьи Усольцевых в тайге нет спустя год

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Шансы обнаружить останки семьи Усольцевых в тайге Красноярского края спустя год после исчезновения оцениваются как крайне низкие. Об этом РИА Новости заявил заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.

Эксперт напомнил, что несколько поисковых экспедиций не принесли результатов — следов и останков найдено не было. По его словам, если семья по каким-то причинам все же осталась в тайге, шансов пережить зиму у них практически не было.

«Шансов найти останки Усольцевых очень мало, так как прошло слишком много времени», — сказал Соловьев.

Согласно практике поисковиков, если пропавших не обнаруживают в первые часы или дни, дальнейшие шансы резко снижаются. Юрист также отметил отсутствие технологий, позволяющих обнаружить с воздуха останки людей под землей, укрытием или камнями. Единственной надеждой собеседник агентства назвал обнаружение фрагментов верхней одежды, которая, как правило, изготавливается из прочного материала и имеет яркий окрас.

Ранее сообщалось о том, что семья Усольцевых могла укрыться в пещерах тайги.

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