«Шансов пережить зиму не было». Юрист оценил шансы найти останки семьи Усольцевых в тайге

Шансы обнаружить останки семьи Усольцевых в тайге Красноярского края спустя год после исчезновения оцениваются как крайне низкие. Об этом РИА Новости заявил заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.

Эксперт напомнил, что несколько поисковых экспедиций не принесли результатов — следов и останков найдено не было. По его словам, если семья по каким-то причинам все же осталась в тайге, шансов пережить зиму у них практически не было.

«Шансов найти останки Усольцевых очень мало, так как прошло слишком много времени», — сказал Соловьев.

Согласно практике поисковиков, если пропавших не обнаруживают в первые часы или дни, дальнейшие шансы резко снижаются. Юрист также отметил отсутствие технологий, позволяющих обнаружить с воздуха останки людей под землей, укрытием или камнями. Единственной надеждой собеседник агентства назвал обнаружение фрагментов верхней одежды, которая, как правило, изготавливается из прочного материала и имеет яркий окрас.

Ранее сообщалось о том, что семья Усольцевых могла укрыться в пещерах тайги.