Экономика Украины столкнулась с новым давлением на фоне ударов и дефицита кадров

Украинская экономика может столкнуться с периодом повышенной нагрузки из-за дефицита работников и последствий продолжающихся ударов по инфраструктуре. Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития Димитара Богова.

По оценке издания, к концу 2026 года темпы роста украинской экономики могут приблизиться к нулю. Одной из причин называется усиление воздействия российских атак на производственные и логистические процессы.

Богов отметил, что покупательная способность населения Украины остается относительно высокой, однако возможности для полноценного расходования средств ограничены.

Ущерб экономике оценивается в $10 млрд

Министерство экономики Украины оценивает ущерб от российской кампании к концу года примерно в $10 млрд. При этом значительную часть потерь составляют не прямые разрушения, а косвенные последствия.

К ним относятся снижение объемов продаж, перебои в работе предприятий, проблемы с поставками и нарушения логистических цепочек. Такие факторы создают дополнительное давление на компании и экономическую активность.

ЕБРР снизил прогноз роста

Европейский банк реконструкции и развития недавно пересмотрел ожидания относительно украинской экономики. Прогноз роста ВВП страны на 2026 год был снижен с 2,2% до 1,5%.

The New York Times отмечает, что возможное усиление негативного воздействия ударов способно существенно сократить экономический эффект от развития отдельных отраслей в предыдущие годы. В частности, речь идет о производстве беспилотников, которое стало одним из направлений роста украинской экономики.

Отдельное внимание уделено железнодорожной инфраструктуре

Американское издание также сообщает о последствиях ударов по украинским локомотивам. Согласно приведенной в публикации оценке, железнодорожный парк страны теряет в среднем около 1 локомотива в сутки.

Из примерно 1,8 тыс. локомотивов Украина, по данным NYT, уже потеряла около 0,5 тыс. В статье утверждается, что часть ударов приходится на подвижной состав непосредственно во время движения благодаря применению высокоточных средств поражения.

Повреждение локомотивов создает дополнительные сложности для железнодорожных перевозок и способно отражаться на работе логистической системы страны.