Что на самом деле происходит с бактериями, когда вы моете руки с мылом

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Мытье рук с мылом давно стало привычным ритуалом, но многие до сих пор уверены: мыло действует как яд, мгновенно уничтожая всех микробов. На самом деле все несколько иначе. Как рассказал REGIONS доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин, главный эффект достигается за счет механического удаления загрязнений, а не только за счет химической атаки на микроорганизмы.

Как мыло расправляется с бактериями и вирусами

Ключевые действующие компоненты любого моющего средства — поверхностно-активные вещества (ПАВ). Они снижают поверхностное натяжение воды, благодаря чему грязь, кожное сало и вместе с ними болезнетворные микроорганизмы легко смываются. Но этим дело не ограничивается: ПАВ проникают в клеточные мембраны бактерий и вирусов, нарушают их целостность и жизненно важные процессы, делая микробы неспособными к выживанию.

«Моющие средства содержат поверхностно‑активные вещества, которые способствуют смыванию грязи, кожного сала и других загрязнений с кожи, а также внедряются в клеточные мембраны микроорганизмов, нарушая их жизненно важные процессы и делая неспособными к выживанию», — пояснил Роман Опарин.

Могут ли бактерии жить на самом мыле

На поверхности мыла тоже могут присутствовать микробы, но при правильном использовании они эффективно удаляются вместе с грязью и сальными отложениями. Некоторые виды мыла дополнительно содержат антисептические добавки — триклозан или триклокарбан, которые помогают инактивировать бактерии, вирусы и грибки. Однако критически важна среда хранения: во влажной мыльнице или в емкости, где скапливается вода, мыло само может стать идеальным местом для размножения бактерий. Поэтому эксперт советует держать его в сухости и регулярно менять.

Чем опасно неправильное и слишком частое мытье

Чрезмерное использование моющих средств вредит коже: она пересыхает, появляется раздражение, а в перспективе может развиться дерматит. У чувствительных людей отдельные компоненты мыла вызывают аллергические реакции.

Еще один серьезный риск — недостаточное смывание. Если на коже остаются следы мыла, они сами по себе становятся благоприятной средой для размножения бактерий. Как отметил Роман Опарин, неправильное применение мыла может увеличить риск инфекций: когда человек не тщательно смывает средство, его остатки на коже превращаются в идеальную питательную среду для микроорганизмов.

Сколько времени нужно мыть руки

Эффективность очищения напрямую зависит от тщательности и длительности процедуры. Оптимальное время намыливания — около 20 секунд. За это время нужно обработать каждый палец, промежутки между ними, ладони и запястья. При этом мыло не гарантирует полного уничтожения всех бактерий и вирусов, поэтому в некоторых ситуациях гигиену стоит дополнять антисептиками.

Соблюдение этих простых правил помогает не только защититься от инфекций, но и сохранить здоровье кожи. А значит, мытье рук остается одним из самых доступных и эффективных способов профилактики — при условии, что вы делаете это правильно.

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