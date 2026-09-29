«Сушил феном и ушел курить»: в Набережных Челнах мужчина сжег квартиру и попал в больницу

В Набережных Челнах 44-летний местный житель стал виновником пожара в собственной квартире из-за нарушения правил эксплуатации электроприбора. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на проспекте Абдурахмана Абсалямова. В однокомнатной квартире на десятом этаже загорелись мебель и личные вещи, огонь охватил площадь в 16 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные подразделения ликвидировали возгорание.

По данным ведомства, в результате происшествия пострадал хозяин жилища. Мужчина получил отравление продуктами горения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Из соседней квартиры спасатели вывели 57-летнего мужчину, использовав для защиты органов дыхания маску спасаемого .

Согласно предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Мужчина использовал включенный в розетку фен для сушки кровати, после чего оставил прибор без присмотра и вышел на балкон покурить.

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