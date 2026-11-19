Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» иерей Дионисий Осяк допустил ведение блогов священнослужителями при условии ответственного подхода к публичной деятельности. Как сообщает телеканал « Москва 24 », ключевым ограничением в этом вопросе должно стать отсутствие стремления к искусственному наращиванию числа подписчиков.

По мнению священнослужителя, даже узконаправленный контент способен оказать реальную поддержку верующим в вопросах укрепления религиозных убеждений. При этом искать читателей целенаправленно не требуется: «Кому это действительно нужно, того Господь сам приведет к блогу», — отметил Осяк.

Вместе с тем настоятель предостерег аудиторию от слепого доверия к публикациям в сети. Он подчеркнул, что частное мнение автора интернет-страницы может расходиться с догматами и официальной позицией Русской Православной Церкви. В связи с этим верующим рекомендуется критически оценивать полученную информацию и углублять свои знания о христианстве через самостоятельное изучение первоисточников.