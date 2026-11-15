«Уфа» упустила победу над костромским «Спартаком» в добавленное время

Гости открыли счет уже в дебюте встречи после розыгрыша углового удара (0:1), однако хозяева быстро восстановили равновесие: нападающий Ортис удачно сыграл на опережение после стандартного положения (1:1). До ухода на перерыв уфимцы сумели выйти вперед благодаря точному дальнему выстрелу Исаева — 2:1.

Развязка в концовке и противоречивый бенефис Ортиса

После перерыва костромичи снова сравняли счет, забив мяч ударом в стиле первого гола Ортиса (2:2). Вскоре после этого сам Ортис вырвался один на один с голкипером «Спартака», который вынужден был сфолить. Пострадавший уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, отправив мяч точно в угол ворот и оформив дубль — 3:2.

Тем не менее удержать победный счет башкирской команде не удалось, а главным антигероем концовки стал тот же Ортис. Уже в компенсированное арбитром время он сыграл рукой в собственной штрафной площади, за что судья назначил пенальти в ворота «Уфы». Бомбардир костромского клуба Калмыков хладнокровно реализовал шанс с точки и принес своей команде ничью — 3:3.