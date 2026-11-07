Самозапрет на кредиты можно снять через Госуслуги или МФЦ: когда разрешат брать займы

Действующий самозапрет на кредиты может стать причиной отказа банка даже при хорошей кредитной истории и стабильном доходе. Ограничение защищает от мошенников, не позволяя оформлять новые потребительские кредиты и займы на имя гражданина. Однако при необходимости его можно бесплатно отменить через портал Госуслуг или многофункциональный центр. Порядок действий разъяснили специалисты Роскачества в материале, опубликованном 6 ноября.

Самозапрет действует в России с 1 марта 2025 года и может быть полным или частичным. В первом случае блокируется оформление потребительских кредитов и займов, во втором можно ограничить только определенные способы их получения, например дистанционное оформление. Чтобы проверить наличие запрета, достаточно воспользоваться соответствующей услугой на Госуслугах или запросить кредитную историю. Для отмены ограничения через портал потребуется электронная подпись. Простого подтверждения по СМС недостаточно. Подписать заявление можно с помощью приложения «Госключ» при наличии подходящего сертификата электронной подписи. Альтернативный вариант — лично обратиться в МФЦ с паспортом и ИНН.

В Роскачестве предупреждают, что самозапрет не исчезает сразу после подачи заявления. Информация должна обновиться в бюро кредитных историй, поэтому оформлять новый заем в тот же день не рекомендуется. Специалисты советуют подавать заявление на отмену ограничения минимум за два-три дня до обращения в банк и предварительно проверять его статус. При этом самозапрет можно устанавливать и снимать неограниченное количество раз. После получения необходимого кредита защиту разрешается включить повторно. Ограничение не распространяется на ипотеку, отдельные автокредиты под залог автомобиля и образовательные кредиты с государственной поддержкой. Уже действующими кредитными картами также можно продолжать пользоваться.