Газизов отправит в РПЛ данные о расширении чемпионата до 18 команд

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подтвердил, что на следующей неделе передаст в Российскую Премьер-лигу (РПЛ) пакет аналитических данных и конкретных предложений по увеличению числа участников высшего дивизиона чемпионата России до 18 команд, сообщает издание Спорт-Экспресс .

Обсуждение на общем собрании и процедура утверждения

Инициатива по реформированию формата турнира, которую Газизов продвигает на протяжении последних десяти лет, предварительно поднималась на общем собрании клубов РПЛ 10 ноября. В настоящее время в Премьер-лиге выступают 16 команд, проводящих двухкруговой турнир из 30 туров.

Как ранее уточнял сам руководитель махачкалинского клуба, быстрых изменений со следующего сезона ожидать сложно — переход на новый формат из 18 участников с большой вероятностью займет около двух сезонов. Для запуска реформы лиге предстоит сформировать рабочую группу, провести голосование среди клубов, после чего окончательное решение должен утвердить Исполком Российского футбольного союза (РФС). Идею увеличения числа команд в элитном дивизионе уже поддержал глава ФНЛ Наиль Измайлов.