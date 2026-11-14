Дорогие квадратные метры: названы регионы-лидеры по ценам на первичное жилье

ТАСС: Сахалин, Севастополь и Алтай стали лидерами по ценам на квартиры

Общество

Сахалинская область заняла первую строчку среди российских субъектов с наиболее дорогим первичным жильем за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. По данным экосистемы для девелоперов «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ), по итогам сентября 2026 года средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Сахалина достигла 226,9 тысячи рублей.

Второе место в списке занял Севастополь, где квадратный метр в новом доме обходится покупателям в среднем в 221,4 тысячи рублей, а замкнула тройку лидеров Республика Алтай с показателем 211,6 тысячи рублей за «квадрат», об этом сообщает агентство ТАСС.

Регионы с высокими ценами и сравнение со столицами

В перечень субъектов РФ с самой высокой стоимостью первичной недвижимости также вошли:

  • Республика Крым — 207,1 тысячи рублей за кв. м;
  • Камчатский край — 198,3 тысячи рублей за кв. м;
  • Амурская область — 197,5 тысячи рублей за кв. м.

Для сравнения, в столичных агломерациях расценки остаются выше: в Московской области средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 231,8 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 281,4 тысячи рублей, а в Москве средний показатель достиг 425,3 тысячи рублей.

Позиция Госдумы по доступности жилья в регионах

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин обратил внимание на проблему сближения цен на недвижимость в ряде субъектов РФ с московским уровнем. По его оценке, из-за неоправданно высокой стоимости квартир на местах некоторые жители предпочитают оформлять ипотеку в столице. Председатель Госдумы подчеркнул, что ценники на жилье в регионах должны соответствовать уровню доходов населения.

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