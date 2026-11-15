Наука и демография: Ученые объяснили, почему не сбылся прогноз «конца света» 1960 года

Ars Technica: ученые объяснили, почему не сбылся прогноз «конца света» 1960 года

Общество

Человечество миновало 13 ноября 2026 года — дату, которую еще 66 лет назад связали с гипотетическим математическим «концом света». Еще 4 ноября 1960 года в научном журнале Science вышла публикация физика Хайнца фон Ферстера, Патриции Моры и Лоуренса Амиота под провокационным заголовком «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года». Проанализировав динамику численности населения Земли за предыдущие две тысячи лет, авторы вывели гиперболическую математическую модель, согласно которой при сохранении прежних темпов прироста количество жителей планеты к этой дате должно было устремиться к бесконечности, пишет Ars Technica.

При этом исследователи вовсе не пророчили буквальной гибели цивилизации: их работа служила наглядной демонстрацией того, к какому абсурдному пределу приводит экстраполяция экспоненциального роста без учета внешних ограничителей. Примечательно, что расчетная дата совпала с днем рождения самого Хайнца фон Ферстера, который родился 13 ноября 1911 года.

Почему прогноз не сбылся и что обсуждают ученые в Вене

На протяжении нескольких десятилетий кривая фон Ферстера удивительно точно совпадала с реальной статистикой, однако примерно с 1993 года фактические демографические показатели начали заметно отставать от расчетных. Из-за глобального демографического перехода и снижения рождаемости во многих государствах темпы роста населения плавно замедлились — сегодня общемировой уровень рождаемости составляет менее половины от значений 1960 года.

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