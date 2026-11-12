Победа над конкурентами: Volga K50 обошла по спросу Jetour T1 и Haval Dargo

На российском автомобильном рынке зафиксировано существенное увеличение потребительского спроса на флагманский кроссовер возрожденного бренда Volga — модель K50. Согласно аналитическим данным агентства «Автостат Инфо», по итогам октября в стране было поставлено на учет 1045 таких автомобилей. Этот показатель почти в 1,8 раза (на 79,2%) превышает результаты сентября, когда россияне зарегистрировали только 583 экземпляра новинки, что свидетельствует о быстрой адаптации модели в корпоративном и частном сегментах.

Укрепление позиций в рейтинге сегмента SUV

Уверенный рывок позволил Volga K50 заметно улучшить свои позиции в общем рейтинге продаж российского авторынка и опередить ряд популярных китайских конкурентов в своем классе, включая кроссоверы Jetour T1 и Haval Dargo. Вместе с тем эксперты отрасли отмечают, что по абсолютным объемам реализации K50 пока уступает своему прямому технологическому донору — оригинальному Geely Monjaro, который в октябре разошелся тиражом в 1947 машин.

Техническое оснащение и ценовое позиционирование

Кроссовер Volga K50 построен на общей архитектуре CMA с Geely Monjaro и оснащается идентичной силовой установкой: 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 238 л. с. в паре с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Официальные продажи модели стартовали летом 2026 года, а прайс-лист на отечественный кроссовер начинается от ₽4,199 млн, что делает его заметно доступнее сопоставимых топовых комплектаций оригинального китайского бестселлера.