Победа над конкурентами: Volga K50 обошла по спросу Jetour T1 и Haval Dargo

Автостат: резко вырос спрос на отечественный кроссовер Volga K50

Общество

На российском автомобильном рынке зафиксировано существенное увеличение потребительского спроса на флагманский кроссовер возрожденного бренда Volga — модель K50. Согласно аналитическим данным агентства «Автостат Инфо», по итогам октября в стране было поставлено на учет 1045 таких автомобилей. Этот показатель почти в 1,8 раза (на 79,2%) превышает результаты сентября, когда россияне зарегистрировали только 583 экземпляра новинки, что свидетельствует о быстрой адаптации модели в корпоративном и частном сегментах.

Укрепление позиций в рейтинге сегмента SUV

Уверенный рывок позволил Volga K50 заметно улучшить свои позиции в общем рейтинге продаж российского авторынка и опередить ряд популярных китайских конкурентов в своем классе, включая кроссоверы Jetour T1 и Haval Dargo. Вместе с тем эксперты отрасли отмечают, что по абсолютным объемам реализации K50 пока уступает своему прямому технологическому донору — оригинальному Geely Monjaro, который в октябре разошелся тиражом в 1947 машин.

Техническое оснащение и ценовое позиционирование

Кроссовер Volga K50 построен на общей архитектуре CMA с Geely Monjaro и оснащается идентичной силовой установкой: 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 238 л. с. в паре с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Официальные продажи модели стартовали летом 2026 года, а прайс-лист на отечественный кроссовер начинается от ₽4,199 млн, что делает его заметно доступнее сопоставимых топовых комплектаций оригинального китайского бестселлера.

Читайте также

Врач перечислила факторы, вызывающие детский храп

Врач перечислила факторы, вызывающие детский храп

Сервисы доставки призвали развивать инфраструктуру при ужесточении правил для курьеров

Сервисы доставки призвали развивать инфраструктуру при ужесточении правил для курьеров

Доверительный диалог: глава Серпухова провел личный прием граждан

Доверительный диалог: глава Серпухова провел личный прием граждан

Позиция Кравченко: глава Новороссийска потребовал дать тепло в каждый дом

Почти 5 млн россиян затронет повышение зарплат с 1 января: кому ждать прибавки

Почти 5 млн россиян затронет повышение зарплат с 1 января: кому ждать прибавки

Голуби-«монахи» отметили пернатое новоселье под Солнечногорском

Голуби-«монахи» отметили пернатое новоселье под Солнечногорском

Диетолог раскрыла формулу идеального для здоровья завтрака

Диетолог раскрыла формулу идеального для здоровья завтрака

Международный туризм: РФ планирует облегчить въезд иностранцам на лечение

Две пенсии сразу: кто имеет право по закону

Две пенсии сразу: кто имеет право по закону

Элитный паразитоз: На Патриарших прудах москвича выселили гигантские тараканы

Британцы бросились покупать воду, консервы и антисептики после призыва властей готовиться к ЧС

Британцы бросились покупать воду, консервы и антисептики после призыва властей готовиться к ЧС

В Подмосковье пройдут памятные мероприятия к 85-летию подвига героев-панфиловцев

В Подмосковье пройдут памятные мероприятия к 85-летию подвига героев-панфиловцев

Добавьте mosregtoday.ru в избранное