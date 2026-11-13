Иллюзия защищенности: психолог объяснила феномен тяги женщин к «крутым» партнерам

Что на самом деле заставляет нас выбирать статусных и успешных партнеров и какую скрытую роль они играют в нашей психике, изданию REGIONS рассказала психолог Елена Морганюк.

Стремление связать жизнь со значимым и влиятельным человеком часто кажется простым поиском успеха, однако на глубинном уровне психика руководствуется совершенно другими законами. Как пояснила Елена Морганюк, сильный избранник воспринимается подсознанием как символ собственной ценности и безопасности. Человек надеется за счет чужого статуса поднять самооценку и компенсировать внутреннюю неуверенность, рассуждая по принципу: раз такой партнер выбрал меня, значит, я тоже чего-то стою.

Однако, по словам специалиста, эта стратегия ведет к опасным иллюзиям. Внешний блеск и власть далеко не всегда гарантируют внутреннюю надежность и способность защитить. Попытки закрыть собственную уязвимость или заполнить душевную пустоту за счет успехов второй половины перекладывают ответственность за личное счастье на другого человека. Как только такой союз дает трещину, построенная на чужих достижениях самооценка мгновенно рушится.

Психолог подчеркивает, что за тягой к статусным людям обычно скрывается банальная потребность в искренней любви и принятии. Если рядом со значимым партнером человек чувствует себя маленьким и незначительным, речь идет не о защищенности, а о психологической зависимости. Настоящая близость возможна лишь тогда, когда оба партнера принимают друг друга без оглядки на внешние регалии.