Священник Андрей Смирнов успокоил верующих, объяснив, что попытки проведения магических ритуалов в православных храмах не несут угрозы для обычных прихожан. Как сообщает информационное агентство «Кулик», некоторые люди действительно могут приходить в церкви с целью проведения колдовских обрядов, например, используя свечи определенным образом.

Однако, по словам отца Андрея, случайное соприкосновение с такими местами (например, если человек поставит свечу рядом с тем местом, где проводился ритуал) не повлечет за собой никаких негативных последствий. Священнослужитель привел пример, когда недоброжелатели пытались заказать отпевание живому человеку, желая ему смерти.

«Но Господь все видит: ему известно, кто приходит в церковь с искренней молитвой, а кто с негативными помыслами», — подчеркнул он.

Сам отец Андрей отметил, что лично не сталкивался с подобными случаями в своей практике. В качестве единственно верной защиты от любого зла и суеверных страхов он посоветовал верующим сохранять искренность в молитве.