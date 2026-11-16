Ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» Роза Сябитова высказалась в защиту молодых людей, которых относят к категории так называемых бытовых инвалидов. В беседе с Национальной службой новостей она отметила, что не согласна с подобной характеристикой.

«Это слишком приукрашено. Мы их слишком ругаем. Я могу сказать и по своим детям, и по своим клиентам, что молодежь у нас вполне нормальная, могут и приготовить, и убрать», — заявила телеведущая.

Поводом для ее реплики стали итоги опроса, согласно которым россияне в возрасте от 18 до 35 лет не справляются с бытовыми задачами в одиночку.

Сябитова объяснила расхождение между поколениями разницей в условиях взросления. По ее словам, люди старшего возраста становились самостоятельными рано, поскольку в детстве часто оставались без присмотра. Нынешняя молодежь, продолжила телеведущая, росла иначе и не нуждалась в раннем освоении хозяйственных навыков. При этом Сябитова убеждена: научиться готовить и наводить порядок несложно.

Ранее сообщалось о том, что ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова показала редкие фото внука.