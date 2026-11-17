77-летняя певица Алла Пугачева продолжает жить на Кипре после отъезда из России — артистка обосновалась в курортном Лимасоле вместе с мужем и детьми. Исполнительницу периодически замечают на улицах города, и почти каждое такое появление становится поводом для активных обсуждений в социальных сетях. Об этом пишет Life.ru.

На этот раз очевидцам удалось не только снять видео прогулки знаменитости, но и сделать с ней памятный снимок. Заметив поклонников, певица приветливо остановилась и согласилась сфотографироваться. Авторы публикации в одном из фанатских сообществ с юмором подчеркнули, что встретить артистку на острове совсем несложно, а вероятность случайно пересечься с ней на прогулке якобы приближается к ста процентам.

Реакция пользователей на внешний вид артистки

Новые кадры вызвали живой отклик среди комментаторов. Многие пользователи обратили внимание на внешний вид 77-летней исполнительницы и ее бодрую походку, похвалив звезду за хорошую физическую форму и энергичность. В шутливых комментариях Пугачеву даже окрестили главной достопримечательностью Кипра, предложив организовывать для приезжающих поклонников специальные экскурсионные туры в надежде на случайную встречу со знаменитостью.