В администрации городского округа Красногорск прошла очередная встреча с военнослужащими и их близкими, на которой приняли в работу запросы о закупке спецтехники для фронта и благоустройстве детского сада, рассказали в пресс-службе муниципалитета.

В округе работает отлаженный механизм адресной помощи участникам спецоперации и их родным. По поручению главы Красногорска Дмитрия Волкова его заместители и руководители ключевых подразделений регулярно проводят личные приемы. На таких встречах горожане могут озвучить бытовые проблемы, попросить о поддержке или выдвинуть собственные инициативы.

Очередной прием провела начальник управления по социальным вопросам Татьяна Квасникова. К ней обратилась местная жительница Ирина Анашкина, чей супруг выполняет боевые задачи в зоне СВО с 2022 года. Горожанка попросила помочь с покупкой тепловизора для подразделения, где служит ее муж. В муниципалитете заверили, что постараются закрыть этот запрос и передать оборудование в ближайшее время.

С еще одним вопросом на встречу пришел сам участник боевых действий Даниил Авдеев. Боец попросил привести в порядок игровую площадку на территории детского сада, куда ходит его дочь. Обращение военнослужащего также передали профильным службам для дальнейшей работы.

Записаться на личный прием в администрацию можно заранее — при обращении в кабинет № 102 или по телефону 8 (495) 562-34-77.