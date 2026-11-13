«Зарплаты не растут с 2010 года». Сотрудники судов и пробации Британии проведут забастовку

Профсоюз Napo: сотрудники судов Британии проголосовали за забастовку

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Романова/Сгенерировано нейросетью]

Сотрудники судов по семейным делам и службы пробации Великобритании приняли решение о проведении забастовки. Причиной стали неудовлетворительные условия оплаты труда и чрезмерная рабочая нагрузка. Информацию об этом распространил отраслевой профсоюз Napo.

В официальном заявлении организации указано, что подавляющее большинство участников голосования высказались за проведение акции протеста. Основные требования сотрудников — увеличение заработной платы и снижение объема работы.

«Подавляющее большинство членов профсоюза проголосовало за забастовку с требованием повышения заработной платы и сокращения рабочей нагрузки», — говорится в заявлении.

Конкретные даты начала забастовки будут определены позже. Сотрудники судебной системы выражают недовольство предложением работодателя о повышении окладов лишь на 5%, а также его отказом обсуждать меры по снижению нагрузки.

По данным профсоюза, реальный уровень заработной платы его членов не растет с 2010 года. Текущие оклады зафиксированы на отметке, которая лишь незначительно превышает минимальный размер оплаты труда.

Работники службы пробации также выражают возмущение в связи с ростом нагрузки, вызванным правительственной программой досрочного освобождения заключенных. Данная программа была запущена с целью разгрузки переполненных тюрем.

Ранее сообщалось о том, что британцы бросились покупать воду, консервы и антисептики после призыва властей готовиться к ЧС.

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