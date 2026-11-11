«Вечный холод отступает»: какой станет зима в Москве из-за глобального потепления

Россия постепенно перестает быть страной вечного холода. К концу XXI века привычные сезоны могут заметно измениться: московское лето растянется почти на пять месяцев, а зима станет короткой, малоснежной и временами даже плюсовой. Такой прогноз в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» дал академик РАН, профессор МЭИ, главный научный сотрудник Владимир Клименко.

«Россия, как известно из исторических источников и из того образа, который был создан вокруг нашей страны в течение веков, — это страна вечного холода. Вот сейчас этот вечный холод отступает», — сказал Клименко.

По его прогнозу, к концу нынешнего столетия лето в Москве будет продолжаться практически пять месяцев — с мая по сентябрь включительно. Таким образом, теплый сезон займет значительно большую часть года, чем сейчас. Зима, напротив, станет намного короче.

«Очень короткая, часто бесснежная», — так климатолог описал ее будущее.

По его словам, в зимние месяцы в столице временами могут держаться плюсовые температуры. Клименко подчеркнул, что речь идет не о временном погодном отклонении, а о долгосрочном изменении климата. Глобальное потепление, по его оценке, продолжится как минимум до конца XXI века. Каждое последующее десятилетие, а иногда даже пятилетие, оказывается теплее предыдущего.

При этом сильнее всего планета нагревается в северных и полярных регионах. Россия практически целиком находится в зоне максимального потепления, поэтому изменения будут особенно заметны на нашей территории.

Климатолог считает, что для большинства россиян более продолжительное лето и короткая зима, скорее всего, окажутся приятными переменами. Однако он предупредил, что потепление принесет не только комфортную погоду. Вместе с повышением температуры будет меняться режим осадков, а деградация вечной мерзлоты создаст дополнительные риски для российской инфраструктуры.

Таким образом, образ России как страны суровых морозов и долгих зим может постепенно уйти в прошлое. По словам Клименко, «вечный холод отступает» — и к концу века это станет заметно даже по привычному календарю московских сезонов.