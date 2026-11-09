Первый ноябрьский снегопад вдохновил жителей Звенигорода на мини-снеговика

Общество

Фото: [vk.com/Гринч Anti-New Year]

Первый ноябрьский снегопад подарил Звенигороду хрупкую 30-сантиметровую снежную фигурку, которая мгновенно стала звездой местных соцсетей. О трогательном народном творчестве и погодных перспективах региона рассказали в издании REGIONS со ссылкой на Гидрометцентр России.

Снега во время первых осадков выпало совсем немного, поэтому местным умельцам пришлось проявить фантазию. Результатом их стараний стал миниатюрный снеговик ростом всего тридцать сантиметров. Фигурка получилась слегка грустной, но невероятно уютной, превратив обычный осенний день в маленький праздник.

Фотография снежного первенца быстро разлетелась по городским пабликам, вызвав волну искреннего восторга. Жители Звенигорода отмечают, что такие детали создают настоящее зимнее настроение. Как поделилась с журналистами местная жительница Наталья К., подобные аккуратные скульптуры служат прекрасной приметой наступающих холодов и, в отличие от граффити, совершенно не портят город — со временем фигурка растает сама, не доставив хлопот коммунальным службам.

Впрочем, скоро у крошечного снеговика могут появиться более крупные собратья. По данным научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, с 9 по 15 ноября в Подмосковье сохранится переменчивая погода с температурами от -3 до +2 градусов днем и заморозками до -5 градусов ночью. Ожидаются умеренные снегопады, а местами — метель с порывистым ветром.

При этом синоптики уточняют: прочный и глубокий снежный покров установится в регионе ближе к концу ноября или в первых числах декабря, когда отрицательные температуры окончательно зафиксируются на столбиках термометров.

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Звенигород

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