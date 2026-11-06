Забор важнее фасада: на что дачники тратят деньги в этом году

REGIONS: какие работы на дачах оказались популярнее в этом году

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Москвичи готовы вложить в обновление дачи или загородного дома около ₽800 тыс. в среднем. Но цифры сильно разнятся: кто-то планирует уложиться в ₽100 тыс, а кто-то — потратить больше ₽1,5 млн. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на «Авито».

Опрос показал: у 52% респондентов уже есть загородная недвижимость. Из них 9% сейчас строятся, а 13% собираются начать в ближайший год. При этом восемь из десяти владельцев планируют какие-то работы в течение года.

Самое популярное направление — заборы и ворота (21%). Чуть меньше — благоустройство территории (20%). Водоснабжение и канализация набирают 19%. А утепление дома и отделка фасада — 18%. То есть дачники думают не столько о красоте, сколько о функциональности и инженерии.

По бюджетам картина такая: 25% готовы потратить до ₽100 тыс, 20% — от ₽100 тыс. до ₽300 тыс, еще 25% — ₽300–700 тыс, 19% — ₽700 тыс. — ₽1,5 млн, и 11% — более ₽1,5 млн.

В покупках лидируют краски, обои и декоративные покрытия (25%), а также материалы для заборов и благоустройства (столько же). Цемент, бетон и сыпучие материалы нужны 22%, утеплители и крепеж — 21%. Покупать чаще всего идут в специализированные магазины (39%), гипермаркеты (38%), интернет-магазины (35%) и на оптовые базы (32%).

А вот ремонт многие откладывают. Главные причины — непредвиденные расходы (35%) и нехватка времени (32%). Еще 22% не могут найти надежных специалистов. Те, кто уже строит, жалуются на цены на материалы (34%).

Чтобы не выйти за бюджет, эксперты советуют разделить работы на обязательные и второстепенные. Сначала проверить крышу, отопление, электрику и канализацию. А декор и благоустройство можно отложить. Перед закупкой — смета, сравнение предложений и резерв на непредвиденное. Впрочем, ₽800 тыс. — это лишь средние планы по опросу, а не приговор каждому дачнику.

Ранее стло известно, что дачники Подмосковья бросились закрывать сезон.

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