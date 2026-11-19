Первый снегопад может оказаться для автомобилистов опаснее последующих зимних осадков, даже если машина уже оснащена качественными зимними шинами. Причина заключается в особенностях дорожного покрытия, перепадах температуры и привычках самих водителей. Об этом « Российской газете » рассказал руководитель сервисного направления Никита Архипов.

В начале зимы асфальт еще сохраняет накопленное тепло, хотя температура воздуха уже опускается ниже нуля. Попадающий на дорогу снег частично тает, после чего образовавшаяся вода замерзает и превращается в тонкую ледяную пленку. Особенно опасны мосты, эстакады, перекрестки и затененные участки, где скользкое покрытие бывает трудно заметить.

Дополнительную проблему создают загрязнения, накопившиеся на асфальте за осень. Пыль, остатки масел и продукты износа автомобильных шин смешиваются с талой водой и снежной кашей. Получившийся слой ухудшает сцепление колес с дорогой, поэтому даже зимние покрышки не всегда способны обеспечить привычную устойчивость автомобиля.

На перекрестках ситуация осложняется постоянными разгонами и торможениями. Колеса уплотняют снег и постепенно полируют ледяную поверхность, делая ее еще более скользкой. При температуре около нуля покрытие может многократно подтаивать и замерзать, из-за чего автомобиль неожиданно пробуксовывает при старте со светофора.

Архипов отметил, что после установления устойчивых морозов поведение машины нередко становится более предсказуемым. Сухой снег может обеспечивать лучшее сцепление, чем тонкая пленка льда с водой. Однако это не означает, что зимняя дорога становится безопасной: многое зависит от состояния покрытия и выбранной скорости.

Важную роль играет и адаптация водителя. После нескольких месяцев езды по сухому асфальту автомобилисты привыкают поздно тормозить, резко поворачивать руль и активно разгоняться. С наступлением зимы такие действия повышают риск заноса, поэтому эксперт рекомендует заранее снижать скорость, увеличивать дистанцию и выполнять маневры максимально плавно.