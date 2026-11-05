«Проголосуй за дочку» и подработка на час: аферисты изобрели новые способы взлома и обмана

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Киберпреступники активно используют детские конкурсы, просьбы о помощи и обещания легкого заработка для взлома аккаунтов и кражи денег в мессенджерах, об этом предупреждает издание REGIONS.

Злоумышленники научились филигранно маскироваться под друзей, родственников и благотворительные фонды. Простая на вид просьба или безобидная ссылка в домовом или школьном чате часто оказывается тщательно продуманным крючком.

Топ-схемы: на чем чаще всего ловят пользователей

Эксперты выделяют несколько ключевых сценариев, с помощью которых аферисты заманивают жертв в ловушку:

  • «Поддержи ребенка в конкурсе»: Сообщение приходит с взломанного профиля знакомого и содержит ссылку на фальшивую страницу для голосования. Чтобы «засчитать голос», сайт просит ввести телефон и СМС-код. Передавая эти данные, пользователь мгновенно теряет контроль над своим аккаунтом.
  • «Племяннику нужна срочная операция»: Мошенники давят на жалость, подделывая медицинские справки и истории реальных благотворительных организаций. Все переводы уходят на карты подставных лиц.
  • «Подработка на 2 часа за ₽2 тыс.»: В чатах предлагают простые задания — ставить лайки или писать отзывы. Позже у исполнителя выманивают взносы за «обучение» или «активацию счета». Хуже того, под видом «непыльной работы курьером» подросткам часто предлагают уголовно наказуемый сбыт запрещенных веществ.
  • «Срочно одолжи денег» и «Выигрыш»: Аферисты копируют стиль общения друзей, отправляют сгенерированные голосовые и просят быстрый перевод на чужую карту. В общих каналах также часто обещают призы, для получения которых нужно лишь «оплатить комиссию» или раскрыть данные карты.

Главная защита от любых атак в сети — взять паузу. Специалисты настоятельно рекомендуют не переходить по сторонним ссылкам, не сообщать коды из сообщений и всегда перезванивать знакомым по обычной связи, прежде чем отправлять хотя бы рубль.

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