«Проголосуй за дочку» и подработка на час: аферисты изобрели новые способы взлома и обмана

Киберпреступники активно используют детские конкурсы, просьбы о помощи и обещания легкого заработка для взлома аккаунтов и кражи денег в мессенджерах, об этом предупреждает издание REGIONS .

Злоумышленники научились филигранно маскироваться под друзей, родственников и благотворительные фонды. Простая на вид просьба или безобидная ссылка в домовом или школьном чате часто оказывается тщательно продуманным крючком.

Топ-схемы: на чем чаще всего ловят пользователей

Эксперты выделяют несколько ключевых сценариев, с помощью которых аферисты заманивают жертв в ловушку:

«Поддержи ребенка в конкурсе»: Сообщение приходит с взломанного профиля знакомого и содержит ссылку на фальшивую страницу для голосования. Чтобы «засчитать голос», сайт просит ввести телефон и СМС-код. Передавая эти данные, пользователь мгновенно теряет контроль над своим аккаунтом.

«Племяннику нужна срочная операция»: Мошенники давят на жалость, подделывая медицинские справки и истории реальных благотворительных организаций. Все переводы уходят на карты подставных лиц.

«Подработка на 2 часа за ₽2 тыс.»: В чатах предлагают простые задания — ставить лайки или писать отзывы. Позже у исполнителя выманивают взносы за «обучение» или «активацию счета». Хуже того, под видом «непыльной работы курьером» подросткам часто предлагают уголовно наказуемый сбыт запрещенных веществ.

«Срочно одолжи денег» и «Выигрыш»: Аферисты копируют стиль общения друзей, отправляют сгенерированные голосовые и просят быстрый перевод на чужую карту. В общих каналах также часто обещают призы, для получения которых нужно лишь «оплатить комиссию» или раскрыть данные карты.

Главная защита от любых атак в сети — взять паузу. Специалисты настоятельно рекомендуют не переходить по сторонним ссылкам, не сообщать коды из сообщений и всегда перезванивать знакомым по обычной связи, прежде чем отправлять хотя бы рубль.