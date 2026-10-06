Можно ли греть машину под окнами: юрист развеял популярный миф

Зимой перед каждым водителем встает привычный вопрос: спокойно прогреть машину во дворе или за работающий двигатель под окнами могут оштрафовать? Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал REGIONS , что прямого запрета на прогрев в жилой зоне нет, а желание убедиться в исправности авто вполне объяснимо.

Специалист отметил, что многие автомобилисты наслышаны о якобы существующем запрете оставлять машину с работающим двигателем во дворе. Но на деле речь чаще идет о знаке, запрещающем остановку или стоянку с работающим мотором, а не о полном запрете прогревать авто в жилых зонах. Славнов признался, что норматива, запрещающего прогрев во дворах, он не встречал.

Юрист напомнил: стоянка возле дома относится к общедомовому имуществу, которым пользуются все жители. При этом перед поездкой водитель обязан убедиться, что машина безопасна: проверить состояние, при необходимости очистить и прогреть. По словам Славнова, человек должен быть уверен не только в прогреве, но и в безопасности своего транспортного средства — убедился, осмотрел, немного прогрел и поехал.

Другое дело — оставлять автомобиль надолго с заведенным двигателем. Тут стоит учитывать не только свои интересы, но и интересы соседей: длительный шум и выхлопные газы под окнами закономерно ведут к конфликту.

Эксперт подчеркнул: прямого запрета нет, хотя слухи о нем где-то ходят и обращения бывали. Так что сам факт зимнего прогрева машины во дворе не означает автоматического штрафа. Однако конкретные обстоятельства — место стоянки, длительность работы двигателя, наличие специальных знаков и другие нарушения — могут иметь значение.