Проблема в гибридах: почему 48-вольтовые системы уничтожают ручные коробки передач

Руководство BMW и спортивного подразделения M неоднократно выражало стремление сохранить механические трансмиссии для энтузиастов, однако инженеры концерна столкнулись с новым техническим барьером. В интервью изданию BMW Blog глава BMW M Фрэнк ван Мил заявил, что интеграция «механики» с современными 48-вольтовыми «мягкогибридными» силовыми установками крайне сложна с инженерной точки зрения. Хотя окончательного решения об отказе от трех педалей пока нет, эксперты ожидают, что со сменой поколений M3 в 2028 году компания полностью перейдет на автоматические трансмиссии. Об этом информирует сетевое издание Газета.Ru .

Технические сложностей 48-вольтовых систем и «механики»

Главным инженерным препятствием для сохранения трех педалей стало массовое внедрение 48-вольтовых «мягких» гибридов (Mild Hybrid). По словам Фрэнка ван Мила, эффективная синхронизация работы электромотора, системы старт-стоп и ДВС требует точного алгоритмического управления переключением передач, что практически невозможно реализовать при непредсказуемом ручном переключении водителем.

Помимо гибридизации, на отказ от МКПП влияют рост крутящего момента двигателей, превышающий пределы прочности механических коробок, и сокращение числа сторонних поставщиков «механики» в автоиндустрии.

Эмоциональный фактор и высокий спрос со стороны фанатов

Несмотря на технологические сложности, в BMW M понимают, что сохранение механической коробки — это исключительно эмоциональный вопрос для поклонников марки. На некоторых ключевых рынках спрос на МКПП остается стабильно высоким: например, в США около 50% покупателей купе BMW M2 выбирают версию именно с шестиступенчатой «механикой».

Ван Мил подчеркнул, что инженерная команда еще раз изучит возможности сохранения МКПП, но давать каких-либо гарантий на будущее производитель уже не может.

Перспективы линейки BMW M и смена поколений к 2028 году

На данный момент механическая трансмиссия остается доступной для моделей M2, а также базовых заднеприводных версий M3 и M4. Однако в более мощных модификациях Competition и полноприводных версиях xDrive баварцы уже полностью перешли на 8-ступенчатый «автомат».

По прогнозам аналитиков, следующее поколение легендарного седана M3 (индекс G84), намеченное к выпуску около 2028 года, получит рядную гибридизированную «шестерку» S58 в сочетании с полным приводом и исключительно автоматической коробкой передач.