Первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков рассказал изданию « Абзац » об альтернативных маршрутах доставки грузов и пассажиров на полуостров. По его словам, желающие объехать Крымский мост могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы по трассе «Новороссия», который активно развивается с 2022 года и находится под надежной защитой.

Цеков отметил, что, несмотря на обеспечение безопасности, этот маршрут выбирают в основном те, кто готов к определенным рискам. Также сохраняется возможность переправы через Керченский пролив: паромы и суда продолжают работу в штатном режиме.

Депутат подчеркнул, что попытки ВСУ атаковать Крымский мост не наносят существенного ущерба логистике, так как основные потоки продовольствия и топлива уже давно перераспределены на другие направления. Более того, такие провокации стимулируют власти искать новые решения. Цеков не исключил, что в ближайшие годы для снятия нагрузки с существующих магистралей может быть построена новая трасса по Арабатской стрелке.