Недостаток солнечного света осенью влияет на самочувствие: как вернуть бодрость без лекарств

Роспотребнадзор рекомендовал прогулки и здоровый сон при коротком световом дне

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

С наступлением поздней осени многие люди замечают, что быстрее устают, хуже концентрируются на работе и чаще испытывают сонливость. Одной из причин таких изменений может быть сокращение светового дня. В Роспотребнадзоре рассказали РИА Новости, как помочь организму приспособиться к сезонному недостатку солнечного света. Специалисты рекомендуют прежде всего обеспечить хорошее освещение дома и на работе, чаще выходить на улицу и соблюдать постоянный режим отдыха.

Даже непродолжительное пребывание на свежем воздухе способно положительно сказаться на самочувствии. По данным ведомства, для повышения бодрости достаточно выделять на прогулки 20–30 минут, особенно когда на улице солнечно. Дома специалисты советуют не закрывать окна плотными шторами в дневное время и при необходимости использовать дополнительное освещение. Не менее важна физическая активность: регулярные упражнения помогают поддерживать эмоциональное состояние благодаря выработке эндорфинов. При этом выбирать можно любой комфортный вид нагрузки.

Особое внимание в Роспотребнадзоре рекомендуют уделять сну и питанию. «Старайтесь ложиться спать и просыпаться ежедневно в одно и то же время — это поможет организму быстрее адаптироваться», — отметили в ведомстве. В рацион стоит включать продукты, содержащие необходимые витамины и минералы, в том числе витамин D. Специалисты подчеркивают, что сочетание полноценного отдыха, прогулок и движения помогает легче переносить период коротких дней, когда недостаток естественного освещения может отражаться на настроении и работоспособности.

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