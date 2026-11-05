Покупка бытовой техники, гаджетов, парфюмерии и популярных детских игрушек в ноябре позволит избежать декабрьского дефицита и переплат, о чем изданию REGIONS рассказала специалист по маркетингу и розничной торговле Ольга Левкова.

По словам эксперта, поздней осенью ассортимент магазинов максимален, а логистика работает без предпраздничных сбоев. В ноябре стоит закрыть позиции с конкретными характеристиками — от смартфонов, наушников и редких книг до косметических наборов и конструкторов. Чтобы не попасться на искусственные «скидки», Левкова советует сравнивать текущие ценники с предложениями прошлых недель: при чеке в ₽10 тыс. экономия даже в 5–10% сбережет вам от ₽500 до ₽1 тыс.

Что покупать сейчас, а что перенести на декабрь

Маркетолог предложила разбить подготовку к праздникам на два этапа:

В ноябре (70–80% списка): Сложные покупки, гаджеты, техника, брендовая косметика, товары для хобби. Позже нужные модели или цвета могут просто исчезнуть с полок.

В декабре (оставшиеся 20–30%): Подарочные сертификаты, билеты в театр или на концерты, подписки на сервисы, а также скоропортящиеся презенты — съедобные корзины, выпечку и цветы. Упаковку, открытки и мелкие сувениры тоже разумнее докупать накануне торжества.

Эксперт подчеркнула: чтобы не выйти за рамки бюджета под влиянием праздничного маркетинга, стоит заранее составить четкий список получателей и прописать лимит трат на каждого человека. Такой подход поможет распределить финансовую нагрузку на два месяца и встретить праздники без лишнего стресса.