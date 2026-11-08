На Солнце произошла мощная вспышка: ученые зафиксировали 22 минуты повышенной активности

На Солнце 7 ноября произошла вспышка класса M1.2, продолжавшаяся 22 минуты. Повышенную активность зарегистрировали в 15:43 по московскому времени в области солнечных пятен под номером 4566. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики . Событие относится к категории сильных солнечных вспышек, однако само по себе не означает, что на Земле обязательно начнется магнитная буря. Для оценки возможных последствий необходимо учитывать направление выбросов солнечного вещества и другие параметры активности звезды.

«В 15:43 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4566 (S07E14) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 22 минуты», — уточнили специалисты института. Накануне площадь активной области составляла около 240 миллионных долей солнечной полусферы. Ученые также отмечали ее сложную магнитную структуру, которая может способствовать возникновению вспышек. По принятой классификации солнечные события делятся на классы A, B, C, M и X в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Вспышки класса M уступают наиболее интенсивным событиям категории X, но при определенных условиях способны сопровождаться возмущениями в околоземном пространстве.

Одновременно российские станции наблюдения зафиксировали повышенную геомагнитную активность в высоких широтах. На станциях Диксон и Баренцбург К-индекс достигал четырех, что указывает на возмущенное состояние магнитного поля, но само по себе еще не свидетельствует о магнитной буре. Связь этих показателей с произошедшей вспышкой специалисты не установили. Ранее, 2 ноября, на Солнце зарегистрировали более слабую вспышку класса C, которая прервала четырехдневный период затишья. Дальнейшее развитие солнечной активности будет зависеть от состояния магнитных полей в активных областях звезды.