IBU жестко ответил на вопрос о допуске россиян к международным стартам

До старта Кубка мира по биатлону остается менее трех недель, однако международная повестка по-прежнему завязана на административных барьерах. Директор Международного союза биатлонистов (IBU) по коммуникациям Кристиан Винклер подтвердил, что организация не планирует пересматривать отстранение российских и белорусских атлетов. На сентябрьском конгрессе вопрос даже не выносился на голосование, так как действующие правила федерации принципиально не предусматривают участие спортсменов в нейтральном статусе. Единственной надеждой Союза биатлонистов России (СБР) остается решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску, поданному еще в декабре 2025 года, однако сроки оглашения вердикта после майских закрытых слушаний до сих пор держатся в секрете, пишет Советский Спорт.

Предсезонные страсти, отборочные скандалы и оружейные поборы в Норвегии

Тем временем в самой Норвегии разгораются внутренние конфликты. Звездный биатлонист Ветле Шостад Кристиансен публично раскритиковал действующую систему отбора в национальную команду, назвав ее угрозой для стрелковой скорости из-за страха спортсменов совершить ошибку. Ранее олимпийский чемпион Йоханнес Дале-Шевдаль и вовсе сравнил попадание в сборную с выигрышем в сложнейшую лотерею. Дополнительное напряжение вызвала инициатива Министерства юстиции Норвегии повысить сборы на хранение и оформление оружия: президент местной федерации Арне Хортен предупредил, что из-за роста затрат с 1743 до 3760 крон биатлон станет недоступным для семей начинающих спортсменов.

Испытания Кристины Резцовой в шоу «Титаны»

В российском медиапространстве одной из главных тем остается выступление биатлонистки Кристины Резцовой в экстремальном телевизионном шоу «Титаны». В одном из недавних командных испытаний спортсменка оступилась на раскачивающемся мосту и оказалась в шаге от вылета. Чтобы сохранить место в проекте, ей пришлось выполнять изнуряющее дополнительное задание — удерживать на плечах деревянную бочку весом 55% от собственного тела. Несмотря на травму правого плеча, из-за которой рука фактически не функционировала, Резцова успешно справилась с нагрузкой, хотя подобные нагрузки вызывают серьезные опасения у спортивных экспертов в преддверии зимнего сезона.