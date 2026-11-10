Замена сахара на мед: эндокринологи развеяли популярные мифы о безопасных сладостях

Врач Ольга Тарасова: замена сахара на мед не обманет обмен веществ

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Отказ от обычного сахара в пользу меда или фруктозы не спасает от лишних калорий и одинаково влияет на обмен веществ, рассказала RuNews24.ru кандидат медицинских наук, доцент Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

По словам специалиста, строгий запрет на сладкое большинству здоровых людей не требуется, однако важно контролировать количество так называемых свободных сахаров в рационе. Многие ошибочно считают мед полезной заменой сахару, но с точки зрения метаболизма он состоит из тех же глюкозы и фруктозы, повышает уровень сахара в крови и не защищает от кариеса. Кроме того, избыток фруктозы из сиропов или меда при злоупотреблении может стимулировать отложение жира в печени и вызывать дискомфорт в кишечнике.

Отдельное внимание эксперт обратила на растительный подсластитель — стевию. Очищенные стевиолгликозиды действительно не дают калорий и не сказываются на уровне глюкозы, что удобно при диабете. Однако наличие стевии в составе продукта автоматически не делает его полезным, а Всемирная организация здравоохранения не рекомендует полагаться на некалорийные подсластители как на инструмент для долгосрочного похудения. Лучшей привычкой, по словам врача, остается постепенное снижение тяги к приторной пище и акцент на цельных продуктах, таких как свежие фрукты, содержащие полезную клетчатку.

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