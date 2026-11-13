«ИИ — мой карьерный коуч»: 19% пользователей нейросетей стали больше зарабатывать

Каждый пятый работающий россиянин ежедневно использует нейросети

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Согласно исследованию «Авито Работы», 19% респондентов, применяющих нейросети в профессиональных задачах, отметили рост заработка. При этом 18% работающих граждан обращаются к ИИ ежедневно, 32% — периодически. Еще 20% используют технологии исключительно в личных или учебных целях.

Наиболее активна молодежь: среди респондентов 18–24 лет ежедневно применяют нейросети 35%, в группе 25–34 лет — 22%, среди 45–64 лет — 10%.

Чаще всего ИИ служит для поиска информации и освоения навыков (35%). Для создания и обработки медиаконтента его используют 24%, для работы с текстами и перевода — 22%, для генерации идей — каждый пятый. Планирование работы с помощью ИИ ведут 16%, работу с таблицами и сметами — 15%, поиск заказов — 11%, написание кода — 10%.

Пользователи отмечают повышение эффективности: 27% легче осваивают новые навыки, 23% сообщили о снижении нагрузки, 22% — о росте качества работы, 19% — о сокращении ошибок.

Управляющий директор УК «Альфа-Капитал» Юрий Григорьян на HR-форуме РБК заявил, что ИИ способен оценивать влияние изменений на мотивацию сотрудников и прозрачность процессов. При этом, подчеркнул он, эмоциональный контакт между сотрудником и работодателем нельзя передать алгоритмам, — оценка эмоционального состояния должна оставаться в зоне ответственности психологов и руководителей.

Ранее сообщалось о том, что создатели ИИ сами не могут полностью контролировать свои системы.

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