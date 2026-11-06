Житель Колорадо за полвека в одиночку строил 49-метровый средневековый замок

В штате Колорадо (США) Джим Бишоп, не имевший архитектурного или инженерного образования, практически в одиночку возвел средневековый замок высотой около 49 метров. Об этом пишет The Times of India.

Строительство сооружения с башнями, арками и витражами заняло более полувека. Еще в 1959 году 15-летний Бишоп приобрел лесной участок за $2500. В 1969 году он с отцом начал строить небольшой каменный домик, однако интерес прохожих побудил его изменить планы.

«Люди хотят замок. Я построю им замок», — заявил он.

Бишоп самостоятельно собирал камни, поднимал их самодельными блоками и почти не использовал чертежи. Зимой он работал в кузнечной мастерской, а летом возвращался к стройке.

«Инженерия без денег — это изобретательность», — говорил американец.

Замок вырос до 16 этажей, обзавелся металлическим драконом с пламенем из пасти и сложными переходами. Электричество на участке появилось лишь в 1993 году.

Джим Бишоп умер в ноябре 2024 года в возрасте 80 лет. За сооружением присматривает его сын Дэн.

«Это место — памятник свободе. Тому, чего можно добиться, почти ничего не имея, если у тебя есть воля и желание», — говорит он.

Замок открыт для туристов, вход бесплатный.

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