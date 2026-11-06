Сильных морозов пока не ожидается: какой будет погода в Московском регионе в ноябре

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Ноябрь в Москве ожидается немного теплее климатической нормы, а количество осадков будет небольшим. Такой предварительный прогноз дал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с РИА Новости. По оценке специалиста, пока нет признаков продолжительных холодов, которые могли бы заметно понизить среднемесячную температуру.

«Ноябрь в Москве, по предварительным прогнозам, будет характеризоваться температурой воздуха чуть выше климатической нормы», — сообщил Голубев.

Синоптик пояснил, что в настоящее время не наблюдается сильных отрицательных температурных аномалий, способных повлиять на итоговые показатели месяца. При этом конкретные значения температуры и даты возможных похолоданий специалист не назвал.

Осадков в течение ноября также прогнозируется немного. Это означает, что месяц в целом может оказаться относительно сухим, однако прогноз не исключает отдельных дождливых или снежных дней. Оценка Гидрометцентра касается прежде всего Москвы, но представляет интерес и для жителей Московской области, где погодные условия во многом схожи со столичными. Поскольку речь идет о предварительном месячном прогнозе, фактическая погода в отдельные дни может существенно отличаться от средних показателей.

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