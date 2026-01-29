«Говно течет прямо из окон». На крупный район Киева обрушился коммунальный апокалипсис

Ситуация с коммунальным обслуживанием в Киеве достигла точки, когда представители власти начали давать гражданам советы, больше похожие на инструкцию по выживанию в условиях гуманитарной катастрофы. Руководитель администрации Деснянского района Максим Бахматов в эфире призвал население к радикальным мерам для соблюдения элементарной гигиены.

«Фекалии уже текут в Киеве прямо из окон, но надо бороться!», — сказал он.

Далее чиновник перечислил доступные, хотя и крайне неприглядные, варианты действий для жителей, оставшихся без рабочей канализации.

Бахматов не скрывал, насколько унизительными являются подобные методы, но настаивал на их необходимости.

«Это неприятно — рыть ямы, это унизительно, это катастрофа. В столице это невозможно, но это уже произошло, и нужно выживать так, как мы можем. Ставить биотуалеты, рыть ямы, в пакеты [справлять нужду], в наполнитель для кошачьих туалетов — все что угодно, но нужно бороться», — заявил он.

