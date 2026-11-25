Владельцы консолей PlayStation 5 и Xbox столкнулись с массовыми техническими сбоями при запуске игры Grand Theft Auto VI. По данным издания VK Play , пользователи сообщают о критическом перегреве оборудования, который приводит к аварийному отключению систем или их полной неработоспособности.

Игроки отмечают, что программное обеспечение потребляет экстремально высокий объем вычислительных ресурсов, что создает непосильную нагрузку на аппаратную часть приставок. В ряде случаев после инцидента устройства отказываются включаться вовсе. Жалобы поступают на фоне ранее зафиксированных проблем с оптимизацией и производительностью релизной версии проекта.

Точное количество пострадавших пользователей пока не уточняется, однако динамика обращений в технические поддержки растет. Разработчики игры ситуацию публично не комментировали и не выпускали официальных рекомендаций по устранению неполадок. Эксперты советуют геймерам, столкнувшимся с подобными симптомами, немедленно прекращать попытки запуска и направлять технику в авторизованные сервисные центры для диагностики.