Голы Бабаева, Вуячича и Ходжи принесли «Рубину» победу над «Зенитом»
«Зенит» сенсационно проиграл «Рубину» в чемпионате России
Казанский «Рубин» сенсационно победил петербургский «Зенит» со счетом 3:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги, об этом сообщает Газета.Ru. Игра прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» под руководством главного арбитра Сергея Карасева.
Хронология забитых мячей в матче:
- 27-я минута — счет открыл футболист «Рубина» Ульви Бабаев (1:0);
- 30-я минута — спустя три минуты преимущество казанцев удвоил Игор Вуячич (2:0);
- 50-я минута — «Зенит» сократил разрыв после точного удара Луиса Энрике (2:1);
- 67-я минута — третий мяч хозяев поля забил Велдин Ходжа, установив окончательный счет (3:1).