Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно закрыто в результате очередной атаки со стороны Вооруженных сил Украины, об этом сообщает РИА Новости . Информацию об ограничении проезда оперативно подтвердил глава Республики Крым Сергей Аксенов .

Руководитель региона уточнил, что решение о временном прекращении движения по транспортному переходу принято непосредственно всвязи с последствиями очередной атаки. По его словам, в настоящий момент все ответственные службы и профильные подразделения находятся на своих рабочихместах и выполняют необходимые задачи.

Ситуация на транспортном переходе

Водителям и пассажирам, планирующим поездки через Керченский пролив, рекомендуют следить за официальными уведомлениями дорожных и экстренных служб о сроках возобновления штатного режима работы переправы. Вся актуальная информация о снятии временных ограничений будет доведена до граждан дополнительно по мере завершения работы специалистов на месте.