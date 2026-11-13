Аппарат детского омбудсмена РФ и Федеральная палата адвокатов проведут прием жителей

Юристы Аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и представители Федеральной палаты адвокатов проведут совместный прием граждан.

Проконсультироваться по вопросам защиты прав и законных интересов детей и подростков можно будет с юристами, советниками аппарата уполномоченного Татьяной Лавровой и Еленой Тамразовой, с советником Федеральной палаты адвокатов, адвокатом Майей Шевцовой, партнером адвокатского бюро «Шлабович, Татарович и партнеры», адвокатом и медиатором Анастасией Татарович.

Мероприятие пройдет 20 ноября в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. Записаться на прием можно по номеру: 8 (495) 132-55-05 (добавочный 8135) в будние дни с 10:00 до 18:00. Запись ведется до 18:00 17 ноября.