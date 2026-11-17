Бывший голкипер сборной России, 52-летний Руслан Нигматуллин , в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал регулярную критику в адрес своего союза с 24-летней Эвелиной Сынчей. По словам спортсмена, их пару действительно часто обсуждают в негативном ключе из-за внушительной разницы в возрасте, составляющей 28 лет.

Нигматуллин признался, что относится к подобной реакции аудитории с пониманием и на месте посторонних наблюдателей, вероятно, рассуждал бы точно так же. Однако вступать в перепалки в социальных сетях он не намерен, предпочитая просто отправлять наиболее настойчивых недоброжелателей в черный список. Экс-футболист подчеркнул, что в повседневной жизни они с супругой абсолютно не ощущают возрастного барьера, а в их окружении никто не навешивает на них стереотипных ярлыков, воспринимая их как обычную и полноценную семью.

Пополнение в семье и отношения с сыновьями

Напомним, Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча официально оформили отношения в 2025 году, а в сентябре 2026 года у пары родился первый общий ребенок — дочь Адалин.

Также у бывшего вратаря есть двое взрослых сыновей от предыдущего брака с Еленой — Руслан и Марсель. Спортсмен откровенно поделился, что не виделся с наследниками на протяжении последних трех лет, но выразил надежду, что со временем им удастся наладить общение.