В Швейцарии прошли молодежные акции против роста военных расходов. По данным организации «Молодые социалисты Швейцарии», в них участвовали свыше 40 тысяч человек.

Инициатором выступила коалиция молодежных организаций. Активисты выступили против европейских программ перевооружения, включая ReArm Europe с объемом инвестиций 800 млрд евро. Швейцария также наращивает военные расходы: на 2025–2028 годы предусмотрено до 29,8 млрд франков.

«Для коалиции это масштабное перевооружение имеет свою цену, и правительства по всей Европе решили заплатить за него, пожертвовав молодежью. В то время как миллиарды вливаются в финансирование армии, сокращение бюджетных расходов затрагивает сферу образования, здравоохранение и другие общественные услуги», — говорится в коммюнике организаторов.

Крупнейшая акция прошла в Лозанне. Полиция кантона Во сообщила о более чем 10 тысячах участников, организаторы заявили о 25 тысячах. Манифестация переросла в стычки: протестующие в масках забрасывали полицию фейерверками, правоохранители применили резиновые пули и слезоточивый газ.

В Цюрихе на улицы вышли около 5 тысяч человек, в Берне и Невшателе — по 3 тысячи, в Женеве и других городах — порядка тысячи. В Базеле участники акции возводили и поджигали баррикады.

Участники несли плакаты «Молодежь бастует», «Верните наши деньги», «Спасем наше будущее», «Крохи на наши жизни — и миллиарды на оружие!», «Больше книг, меньше оружия!».

«Милитаризация и перевооружение наносят двойной удар по молодежи, — заявил один из участников. — Во-первых, эти процессы вовсе не ведут к миру, а, напротив, подпитывают международную нестабильность и толкают нас к войне; во-вторых, они лишают нас масштабных инвестиций в сферы, жизненно важные для молодых людей и их будущего».

Акции прошли и в других европейских городах, в частности в Вене.

Ранее посол предупредил об ответных мерах России на милитаризацию Эстонии.