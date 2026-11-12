Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2027 году вырастет до ₽95,6 тыс. в месяц

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей в 2027 году составит ₽95 580. Это более чем на 15% превышает действующий показатель. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, увеличение выплат связано с изменением расчетных показателей, используемых при назначении пособий. При этом максимальную сумму смогут получать не все родители, поскольку размер государственной поддержки зависит от заработка за два предыдущих календарных года.

«Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет в 2027 году вырастет более чем на 15% и составит 95 580 рублей», — заявила Бессараб. Для работающих граждан пособие рассчитывается в размере 40% среднего заработка, однако выплата ограничена установленным максимумом. Минимальная сумма, по словам депутата, составит ₽11 574 в месяц. Такой расчет связан с повышением минимального размера оплаты труда до ₽28 935 с 1 января 2027 года. Для сравнения, в 2026 году максимальное пособие составляет около ₽83 тыс., а минимальное — приблизительно ₽10,8 тыс. Таким образом, увеличение затронет как верхнюю границу выплат, так и минимальный размер поддержки.

Получать пособие можно до достижения ребенком возраста полутора лет. При этом законодательство позволяет родителю досрочно вернуться к работе, не теряя права на назначенную выплату. Сам отпуск по уходу за ребенком может продолжаться до трехлетнего возраста, однако после полутора лет ежемесячное пособие по временной нетрудоспособности и материнству в рамках этой программы уже не выплачивается. Размер поддержки определяется индивидуально, поэтому для получения максимальных ₽95,6 тыс. необходимо иметь достаточно высокий официальный заработок в расчетном периоде. Повышение предельной суммы не означает, что все семьи с маленькими детьми автоматически начнут получать почти ₽100 тыс. ежемесячно.