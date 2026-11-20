Слухи и скандалы вокруг частной жизни первых лиц и высокопоставленных деятелей СССР нередко сказывались на их служебном положении и карьере, об этом сообщает Лента.ру . По данным издания, обвинения в неподобающих связях в ряде случаев становились серьезным фактором политического давления и кадровых решений.

Так, секретарю президиума ЦИК СССР Авелю Енукидзе приписывали романы, в том числе с артистками Большого театра: несмотря на отсутствие весомых доказательств, подобные упреки наряду с другими обвинениями привели к его аресту и расстрелу в 1937 году, после чего он был посмертно реабилитирован. В свою очередь у Константина Черненко проблемы возникли из-за семейного положения и жалоб женщин на прежние отношения после развода и повторного брака — в результате вместо перевода в центральный аппарат в Москве его направили в Кишинев.

Сюжеты времен Брежнева и закат советской эпохи

В разборе также приводятся эпизоды, связанные с Леонидом Брежневым:

по данным ряда источников, во время войны у него была связь с медсестрой Тамарой Лаверченко, ради которой он якобы готов был уйти из семьи, но брак удалось сохранить благодаря жене Виктории;

в дальнейшем ходили слухи о новых увлечениях генсека, а бывший глава КГБ Владимир Семичастный отмечал его повышенное внимание к женщинам.

Подобные истории возникали и на излете советского периода: вокруг падения Бориса Ельцина с моста распространялись слухи о личных обстоятельствах инцидента, а появление видеозаписи с человеком, похожим на генерального прокурора Юрия Скуратова, в окружении женщин негативно сказалось на его карьере.