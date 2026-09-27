Роскошь за 5,28 млн рублей новый Voyah удивил оснащением и мощностью

Новый Voyah Dreamer 9 получил премиальное оснащение, мощные силовые установки и широкий набор технологий для комфорта и автономного вождения. Стоимость минивэна начинается от 419 900 юаней.

Новый уровень премиального минивэна

В Китае стартовали продажи Voyah Dreamer 9 — более крупной и технологичной модели по сравнению с уже представленным на российском рынке Dream. Производитель сделал основной акцент на комфорте пассажиров и насыщенном оснащении.

Начальная стоимость автомобиля составляет 419 900 юаней, что по текущему курсу соответствует примерно 5,28 млн рублей.

Необычный дизайн и интеллектуальная оптика

Премиальный характер Dreamer 9 подчеркивает оригинальная внешность. Передняя эмблема автомобиля выполнена из хрусталя и имеет 2520 граней. При приближении водителя она автоматически выдвигается и получает подсветку.

Фары также отличаются высокой технологичностью. Они используют оптику с разрешением 2,6 млн пикселей и способны выводить на дорожное покрытие различные изображения, включая обозначения пешеходного перехода и навигационные подсказки.

Салон рассчитан прежде всего на пассажиров

Особое внимание при создании интерьера уделили второму ряду. Здесь установлены два раздельных кресла, которые можно поворачивать на 45, 90 и 180 градусов. Полностью раскладывается только правое кресло. Оно также оснащено механическим массажем и отдельной встроенной подушкой безопасности.

Для пассажиров предусмотрены 13-литровый двухдверный холодильник и потолочный экран диагональю 21,4 дюйма.

Крыша получила 2 больших панорамных окна с индивидуальной регулировкой прозрачности. Между ними установлены тонкие светодиодные элементы. Боковые стекла дверей также способны менять прозрачность за миллисекунды.

В передней части салона разместились 2 сенсорных дисплея диагональю 15,6 дюйма каждый и цифровая приборная панель. В числе доступного оборудования есть проекционный дисплей с функцией дополненной реальности.

Набор систем для автономного вождения

За работу комплекса интеллектуального вождения отвечает набор различных датчиков. В его состав входят лидар с 896 линиями, 3 твердотельных лидара для контроля слепых зон, камеры, дополнительные сенсоры и парковочные датчики.

Такое оснащение предназначено для расширения возможностей систем помощи водителю и повышения эффективности контроля окружающей обстановки.

Гибридная версия получила 761 л. с.

Voyah Dreamer 9 предлагается в 2 вариантах силовой установки — гибридном и полностью электрическом.

Гибридная модификация оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем и 2 электромоторами. Совокупная мощность системы достигает 761 л. с. Установленный аккумулятор позволяет проезжать до 340 км исключительно на электрической тяге.

С учетом полного запаса энергии и топлива запас хода достигает 1500 км. Средний расход топлива заявлен на уровне 5,55 л на 100 км.

Электрический Dreamer 9 проезжает до 701 км

Полностью электрическая версия получила 2 электромотора общей мощностью 646 л. с. На одном заряде она способна преодолеть до 701 км.

Помимо мощных силовых установок, минивэн оснащается адаптивной подвеской с двухклапанными амортизаторами. Еще одной особенностью стала система подруливания задними колесами, которая должна улучшать управляемость автомобиля.