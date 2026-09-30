Роднина, Третьяк и Валуев снова в Госдуме: кто еще из спортсменов получил мандаты
РИА Новости: более 20 представителей спорта стали депутатами Госдумы IX созыва
В новый состав Государственной думы вошли более 20 представителей спортивной сферы, включая 13 бывших спортсменов и 8 действующих и бывших спортивных руководителей. Первое заседание Госдумы IX созыва проходит 30 сентября, сообщает РИА Новости.
Кто из спортсменов получил мандаты
В состав нового депутатского корпуса вошли олимпийские чемпионы Ирина Роднина, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов, а также Николай Валуев и Светлана Журова.
Кроме них, депутатами стали Анатолий Карпов, Александр Легков, Любовь Егорова, Роман Власов, Артур Таймазов, Тагир Хайбулаев, Рима Баталова и Сергей Бурлаков.
Всего среди представителей спорта в Госдуме оказались 9 олимпийских чемпионов, а также известные боксеры, шахматисты и паралимпийцы.
Представители спортивного руководства
Еще 8 депутатов имеют опыт работы в спортивном управлении. В их числе Олег Матыцин, Александр Никитин, Дмитрий Свищев, Роман Терюшков, Александр Жуков, Вячеслав Дамдинцурунов, Антон Мороз и Михаил Рахлин.
Выборы в Госдуму завершились 20 сентября. Новый состав нижней палаты насчитывает 450 депутатов и приступил к работе 30 сентября.