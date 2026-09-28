Что читать перед сном: лучшие жанры книг для спокойного сна и вечернего отдыха

Вечернее чтение — простая и доступная альтернатива бесконечному листанию ленты в смартфоне. По мнению специалистов, правильно подобранная книга не только помогает расслабиться, но и защищает психику от накопленного за день напряжения. О том, какие жанры лучше всего подходят для чтения перед сном и почему экраны гаджетов стоит отложить в сторону, REGIONS рассказал доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов.

Как чтение влияет на мозг и память

По словам эксперта, книга активизирует творческое воображение и одновременно настраивает организм на засыпание. Информация, полученная из прочитанных страниц, постепенно вытесняет из кратковременной памяти дневные стрессы, тревожные новости и тяжёлые разговоры. Это снижает риск ночных кошмаров и помогает проснуться в хорошем настроении.

Психолог подчёркивает: важно контролировать не только содержание, но и формат чтения. Обычные экраны смартфонов и планшетов излучают свет, который подавляет выработку мелатонина и провоцирует бессонницу. Лучше всего выбирать печатные издания или электронные книги с технологией E-Ink, которые не создают такого эффекта.

Каким жанрам отдать предпочтение

Перед сном мозг нуждается в расслаблении, поэтому литература не должна перегружать сознание тяжёлыми драматическими поворотами или депрессивными темами. Психологи рекомендуют несколько направлений. Приключенческая литература — лёгкие динамичные сюжеты без глубокого психологического давления. Сказки и фэнтези помогают переключить внимание и стимулируют приятные визуальные образы. Романтические рассказы создают позитивный эмоциональный фон и не требуют сложной мыслительной работы.

Александр Кононов также советует читать строго частями, например, ровно по одной главе за вечер. Это не позволит увлекательному сюжету заставить вас отложить отдых до утра.