Что читать перед сном: лучшие жанры книг для спокойного сна и вечернего отдыха
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Вечернее чтение — простая и доступная альтернатива бесконечному листанию ленты в смартфоне. По мнению специалистов, правильно подобранная книга не только помогает расслабиться, но и защищает психику от накопленного за день напряжения. О том, какие жанры лучше всего подходят для чтения перед сном и почему экраны гаджетов стоит отложить в сторону, REGIONS рассказал доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов.
Как чтение влияет на мозг и память
По словам эксперта, книга активизирует творческое воображение и одновременно настраивает организм на засыпание. Информация, полученная из прочитанных страниц, постепенно вытесняет из кратковременной памяти дневные стрессы, тревожные новости и тяжёлые разговоры. Это снижает риск ночных кошмаров и помогает проснуться в хорошем настроении.
Психолог подчёркивает: важно контролировать не только содержание, но и формат чтения. Обычные экраны смартфонов и планшетов излучают свет, который подавляет выработку мелатонина и провоцирует бессонницу. Лучше всего выбирать печатные издания или электронные книги с технологией E-Ink, которые не создают такого эффекта.
Каким жанрам отдать предпочтение
Перед сном мозг нуждается в расслаблении, поэтому литература не должна перегружать сознание тяжёлыми драматическими поворотами или депрессивными темами. Психологи рекомендуют несколько направлений. Приключенческая литература — лёгкие динамичные сюжеты без глубокого психологического давления. Сказки и фэнтези помогают переключить внимание и стимулируют приятные визуальные образы. Романтические рассказы создают позитивный эмоциональный фон и не требуют сложной мыслительной работы.
Александр Кононов также советует читать строго частями, например, ровно по одной главе за вечер. Это не позволит увлекательному сюжету заставить вас отложить отдых до утра.
«Чтение книг на ночь гораздо полезнее для психического и физического здоровья, чем „залипание“ в гаджетах. Оно активизирует творческую активность и при этом способствует засыпанию. Информация из книги замещает в кратковременной памяти стрессы, разговоры, яркие, тревожащие события и новости дня, что позволяет снизить риск ночных кошмаров или плохих сновидений, а также способствует хорошему настроению утром после пробуждения», — заключил Александр Кононов.