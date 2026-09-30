Кровать, лекарства и сиделка: из чего складываются расходы на лежачего человека

Стоимость ухода за пожилым человеком в России может существенно различаться в зависимости от состояния здоровья и необходимости постоянного наблюдения. При тяжелых нарушениях самостоятельности расходы семьи включают не только оплату услуг сиделки или пансионата, но и лекарства, питание, гигиенические средства и специальное оборудование, рассказала радио Sputnik клинический психолог сети пансионатов «Теплые беседы» Виктория Кондрашина.

Когда достаточно помощи дома

Если пожилой человек способен самостоятельно обслуживать себя, домашний уход может оставаться подходящим вариантом. Ситуация меняется после инсульта, при серьезных нарушениях подвижности или развитии деменции, когда человеку может потребоваться помощь при подъеме, постоянный контроль и сопровождение.

В сентябре 2026 года одна из московских патронажных служб предлагает услуги сиделки от 230 рублей в час. Круглосуточный уход с проживанием начинается от 2400 рублей в сутки. При минимальной указанной ставке постоянное присутствие сиделки обходится примерно в 72 тыс. рублей за 30 дней.

Дополнительные расходы

По словам психолога, фактические затраты могут быть выше. В вакансиях для сиделок и помощников по уходу встречаются предложения от 100–110 тыс. рублей в месяц, а для специалистов с опытом — до 180–250 тыс. рублей.

При этом один человек не может постоянно обеспечивать круглосуточный уход без отдыха и подмены. Поэтому при тяжелом состоянии пожилого человека расходы включают дополнительные услуги.

Семье также приходится покупать продукты, лекарства и средства гигиены, оплачивать уборку и приготовление еды. Лежачему человеку могут понадобиться функциональная кровать, противопролежневый матрас, поручни и кресло-туалет. Отдельные расходы возникают при поездках к врачам или вызове медицинских специалистов на дом.

Деменция увеличивает стоимость ухода

Особенно высокими расходы становятся при деменции. По оценке Кондрашиной, совокупные затраты на человека с таким диагнозом в среднем превышают 240 тыс. рублей в месяц.

В частном пансионате расходы распределяются между несколькими постояльцами. В базовую стоимость обычно входят проживание, питание, бытовое обслуживание, помощь с гигиеной, контроль приема назначенных лекарств, прогулки и досуг, а при необходимости — постоянный присмотр.

При сохранении относительной самостоятельности пожилого человека перевод в пансионат не всегда необходим. Если родственники живут рядом, а помощь требуется лишь несколько часов в неделю, домашний уход может оказаться более комфортным и экономичным вариантом.