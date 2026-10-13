Хайнань, Фукуок или Пхукет: честный гид для первой поездки в Азию

Турпром: началась гонка за туристов из РФ между Вьетнамом, Китаем и Таиландом

Общество

Между Вьетнамом, Китаем и Таиландом развернулась гонка за российских туристов. По данным исследования ИТ-платформы Yandex Ads, в структуре интернет-поиска граждан РФ лидирует Китай (31% запросов), на втором месте — Таиланд (29%), замыкает тройку Вьетнам (21%). Вьетнам демонстрирует взрывной рост турпотока из России — плюс 160%. Об этом пишет «Турпром».

С началом сезона 2026/2027 каждая страна представила свои козыри. Китай развивает курортный Хайнань, Таиланд, принявший более 1,28 млн россиян, расширяет присутствие в северных провинциях, а Вьетнам показывает лавинообразный рост.

Эксперт по ЮВА Сергей Новиков в беседе с Yandex Ads отметил, что Азия манит российского туриста, но для первой поездки нельзя покупать первый попавшийся тур. По его словам, Вьетнам, Китай и Таиланд — три абсолютно разные планеты со своим менталитетом, ценами и скрытыми ловушками. Новиков дал честный срез для безошибочного выбора.

Таиланд эксперт назвал идеальным «учебником по Азии» для тех, кто хочет классической экзотики: храмы, стритфуд, ночная жизнь. Однако страна стала запредельно дорогой и перегруженной. Пакетные туры выросли почти вдвое из-за курса бата (₽3 за бат), плюс вводятся въездные и выездные пошлины (суммарно $77). Лететь стоит с середины ноября, когда спадут дожди.

Вьетнам Новиков назвал самым выгодным и безопасным пляжным релаксом, особенно с детьми. Это главный демпинговый король Азии: чартеры дешевле тайских, а уличный суп Фо Бо обойдётся в ₽150–220. Лучшая стартовая точка по соотношению «цена-качество-безопасность» — Фукуок

Китай (Хайнань) эксперт описал как высокотехнологичные «Восточные Гавайи» с идеальными пляжами, новыми отелями и чистейшим воздухом. Плюсы — сочетание пляжа с китайской медициной и шопингом. Минусы — цифровая изоляция и специфическая кухня. Идеально для тех, кто ценит сервис, медицину и порядок, но готов к цифровым ограничениям.

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