В Казани загорелся крупный склад: на тушение направили 21 единицу техники

МЧС: в Казани загорелся склад площадью 1 тыс. квадратных метров

Общество

В Приволжском районе Казани произошел пожар на складе. Предварительная площадь возгорания составляет 1 тыс. квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

К тушению привлекли 71 человека

По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что горит одноэтажное складское помещение из сэндвич-панелей размером 100 на 120 метров. К зданию пристроен двухэтажный административно-бытовой блок с мансардной крышей.

В ликвидации пожара задействовали 71 человека и 21 единицу техники.

Другие пожары на складах

Ранее пожарные локализовали возгорание на складе вторсырья в Пензенской области. В сентябре также возбудили уголовное дело после пожара на складе пиротехники в Ярославской области.

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