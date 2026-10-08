В Казани загорелся крупный склад: на тушение направили 21 единицу техники

В Приволжском районе Казани произошел пожар на складе. Предварительная площадь возгорания составляет 1 тыс. квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

К тушению привлекли 71 человека

По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что горит одноэтажное складское помещение из сэндвич-панелей размером 100 на 120 метров. К зданию пристроен двухэтажный административно-бытовой блок с мансардной крышей.

В ликвидации пожара задействовали 71 человека и 21 единицу техники.

Другие пожары на складах

Ранее пожарные локализовали возгорание на складе вторсырья в Пензенской области. В сентябре также возбудили уголовное дело после пожара на складе пиротехники в Ярославской области.