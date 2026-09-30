«Консультация специалиста — в течение 14 дней». Лантратова уточнила сроки медпомощи по ОМС

Пациент, обратившийся в поликлинику по программе обязательного медицинского страхования, вправе рассчитывать на прием участкового терапевта, педиатра или врача общей практики в течение суток. Об этом в интервью ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Неотложную помощь в поликлинике должны оказать не позднее двух часов. Консультацию врача-специалиста — в течение 14 рабочих дней», — заявила омбудсмен.

По ее словам, аналогичный срок — 14 рабочих дней — установлен и для ряда диагностических исследований в рамках первичной помощи. В перечень входят лабораторная и функциональная диагностика, рентгенография, маммография, ультразвуковое исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томография, а также ангиография.

Плановая специализированная медицинская помощь, включая госпитализацию, должна быть организована в течение 14 рабочих дней после выдачи соответствующего направления, уточнила Лантратова.

Ранее сообщалось о том, что ФОМС охватил репродуктивной диспансеризацией 10,1 млн россиян.