«Консультация специалиста — в течение 14 дней». Лантратова уточнила сроки медпомощи по ОМС

Лантратова: неотложную помощь в поликлинике должны оказать за два часа

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Пациент, обратившийся в поликлинику по программе обязательного медицинского страхования, вправе рассчитывать на прием участкового терапевта, педиатра или врача общей практики в течение суток. Об этом в интервью ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Неотложную помощь в поликлинике должны оказать не позднее двух часов. Консультацию врача-специалиста — в течение 14 рабочих дней», — заявила омбудсмен.

По ее словам, аналогичный срок — 14 рабочих дней — установлен и для ряда диагностических исследований в рамках первичной помощи. В перечень входят лабораторная и функциональная диагностика, рентгенография, маммография, ультразвуковое исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томография, а также ангиография.

Плановая специализированная медицинская помощь, включая госпитализацию, должна быть организована в течение 14 рабочих дней после выдачи соответствующего направления, уточнила Лантратова.

Ранее сообщалось о том, что ФОМС охватил репродуктивной диспансеризацией 10,1 млн россиян.

Читайте также

В Перми больница закрыла двери для родственников: пациентов запретили навещать

«Подтверждают статус ради надбавок». Количество пенсионеров в России выросло до 40,496 млн человек

«Подтверждают статус ради надбавок». Количество пенсионеров в России выросло до 40,496 млн человек

Депутат Александр Толмачев проголосовал на выборах в Подмосковье

Депутат Александр Толмачев проголосовал на выборах в Подмосковье

«Чипировать каждую пчелу»: пасечники в одном из регионов РФ жалуются на бюррократический ад

«Чипировать каждую пчелу»: пасечники в одном из регионов РФ жалуются на бюррократический ад

ДНР и Чукотка в лидерах: россияне показали высокую явку на второй день выборов в Госдуму

ДНР и Чукотка в лидерах: россияне показали высокую явку на второй день выборов в Госдуму

Ночью будет холодно: синоптики раскрыли прогноз погоды в Подмосковье на начало октября

Ночью будет холодно: синоптики раскрыли прогноз погоды в Подмосковье на начало октября

«Стыдно, но есть хочется». 67-летний пенсионер украл со склада пирожные и макароны

«Стыдно, но есть хочется». 67-летний пенсионер украл со склада пирожные и макароны

«Тысяча способов вывести медведя из берлоги»: Ле Пен призвала не говорить о войне с Россией

«Тысяча способов вывести медведя из берлоги»: Ле Пен призвала не говорить о войне с Россией

Эвтаназия против воли: женщину умертвили, пока она плакала и просила остановиться

Эвтаназия против воли: женщину умертвили, пока она плакала и просила остановиться

В МВД рассказали, что делать, если подпись изменилась

В МВД рассказали, что делать, если подпись изменилась

«Москвич 8» исчезает из салонов: у дилеров остался почти последний кроссовер

Новый Lada Azimut встретит сразу 6 соперников после выхода на российский рынок

Добавьте mosregtoday.ru в избранное